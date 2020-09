Democraten VS werken aan crisispakket van 2,4 biljoen dollar

De Democraten in de Verenigde Staten werken aan een nieuw stimuleringsplan om de Amerikaanse economie een impuls te geven. In een nieuwe poging om tot een overeenstemming te komen met de Republikeinen in de Senaat en het Witte Huis gaat het om een pakket maatregelen ter waarde van 2,4 biljoen (2400 miljard) dollar.

Onderhandelingen tussen Democraten en Republikeinen over een nieuw omvangrijk pakket hebben vooralsnog tot niets geleid. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, sprak de hoop op een nieuwe ronde onderhandelingen uit. Gesprekken over noodsteun werden in augustus gestaakt.

Het nieuwe plan zou volgende week al door het Huis van Afgevaardigden kunnen komen, waar de Democraten een meerderheid hebben. Het pakket is kleiner dan de 3,4 biljoen dollar dat al eerder in het lagerhuis werd aangenomen, maar veel groter dan wat de Republikeinen, die het in de Senaat voor het zeggen hebben, kunnen accepteren. President Donald Trump gaf eerder aan bereid te zijn tot 1,5 biljoen dollar te gaan.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei donderdag tijdens een hoorzitting van de Senaatscommissie voor het bankwezen dat een gericht pandemie-hulppakket nog steeds nodig is. Als de Democraten bereid zijn om te onderhandelen, is hij dat ook, zo gaf hij te kennen.