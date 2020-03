Democraten blokkeren steunpakket van 1 biljoen dollar

De Democraten in de Amerikaanse Senaat hebben een pakket aan steunmaatregelen tegen de economische klap van het nieuwe coronavirus tegengehouden. Het steunpakket, dat goed is voor 1 biljoen dollar, moet bedrijven in de VS die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen en werklozen helpen.

De Democraten drongen aan op meer financiële hulp voor medisch personeel en ziekenhuizen, en zeiden dat het Republikeinse voorstel te veel gericht is op het helpen van bedrijven die getroffen zijn door de ziekte-uitbraak. Omdat ze weigeren het plan in deze vorm te steunen, gaan de Democraten en de Republikeinen weer rond de tafel om tot een voor beide partijen acceptabel steunpakket te komen.

In de Verenigde Staten zijn minstens 400 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus, meer dan 33.000 inwoners zijn besmet. Ongeveer een derde van de bevolking moet thuisblijven vanwege de ziekte-uitbraak en veel bedrijven zijn getroffen door de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding tegen te gaan.