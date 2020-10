Delta stelt levering nieuwe vliegtuigen uit

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft een bestelling van 5 miljard dollar aan nieuwe toestellen van Airbus uitgesteld tot 2022. Daarmee wil de partner van Air France-KLM de kosten terugbrengen nu er nog dagelijks miljoenen dollars het bedrijf uitstromen. Delta wil ook de komende vijf jaar 400 vliegtuigen uit de vaart nemen, waarvan al 200 dit jaar.

In het derde kwartaal bedroeg de kapitaaluitstroom dagelijks 24 miljoen dollar. In het vierde kwartaal wil Delta die terugbrengen naar tussen de 10 miljoen en 12 miljoen dollar per dag. Daarmee heeft Delta de kosten al stevig teruggebracht nu de luchtvaartsector hard wordt getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. „Dat we op 10 miljoen zitten is al heel goed” zegt topman Ed Bastian die erop wijst dat de zogeheten cash burn in maart dagelijks 100 miljoen dollar bedroeg. Bastian denkt dat Delta in het voorjaar een punt kan bereiken waarop geen verlies meer wordt geleden.

In het derde kwartaal bedroeg het verlies van de luchtvaartmaatschappij 5,4 miljard dollar, waar er vorig jaar in dezelfde periode nog een winst de boeken in ging. De omzet lag ruim driekwart lager dan een jaar eerder op een kleine 3,1 miljard dollar.