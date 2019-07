Delta Air Lines verhoogt winstverwachting

Delta Air Lines heeft zijn winstverwachting voor 2019 verhoogd. De Amerikaanse partner van Air France-KLM ziet de vraag naar vliegreizen duidelijk aantrekken. Tegelijkertijd zijn de brandstofkosten wat gedaald. Daarnaast plukt Delta er de vruchten van dat de maatschappij geen Boeing 737 MAX-toestellen in de vloot heeft. Het concern hoeft dus ook niet die toestellen aan de grond te houden.

Delta voorziet nu een winst per aandeel tussen de 6,75 en 7,25 dollar. Eerder ging de maatschappij nog uit van tussen de 6 en 7 dollar. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 6,5 procent op jaarbasis tot een record van 12,5 miljard dollar. Onder de streep bleef 1,4 miljard dollar over. Dat was ruim 39 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2018.