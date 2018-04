Delta Air Lines slachtoffer cyberaanval

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Daarbij zijn mogelijke betalingsgegevens van duizenden klanten buitgemaakt. Dat meldde de samenwerkingspartner van KLM in een verklaring.

De gegevens werden in een periode tussen 26 september tot 12 oktober vorig jaar gestolen. Dat gebeurde via een bedrijf dat zich bezighoudt met de onlinecommunicatie met klanten. Het bedrijf [24] 7.ai maakte het lek zelf vorige week bekend. Delta kon donderdag niet zeggen om hoeveel klanten het precies gaat.

Het is niet voor het eerst dat een Amerikaans bedrijf doelwit is van een cyberaanval. De afgelopen week maakten verschillende bedrijven bekend te zijn aangevallen. Onder hen vliegtuigmaker Boeing, warenhuis Hudson’s Bay en Under Armour, maker van onder meer sportkleding. Winkelbedrijf Sears meldde woensdag op dezelfde wijze als Delta te zijn getroffen.