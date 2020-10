Deloitte trekt ‘volkomen krankzinnig’ klimaatrapport in

Accountants- en consultantsbureau Deloitte trekt een gevoelig klimaatrapport in. Daarin stond dat een derde van alle economieën ter wereld deze eeuw zou profiteren van extreme klimaatverandering. Landen met een koud klimaat zoals Canada, Noorwegen en Rusland zouden „het meeste profiteren van stijgende temperaturen”.

Het rapport werd afgelopen week gepubliceerd door een Deloitte-kantoor in het Tsjechische Praag. Het rapport vermeldde verder dat het bruto binnenlands product van Tsjechië „in de snelst opwarmende klimaatscenario’s” met een kwart toeneemt tegen 2100.

Deloitte zegt in een verklaring dat de „onfortuinlijke formulering” niet het wereldwijde standpunt van het bedrijf vertegenwoordigt als het gaat om de impact van opwarming van de aarde. Het rapport is ook van de website gehaald.

Verder benadrukt Deloitte dat iedereen, „van overheden tot bedrijven tot NGO’s en individuen”, de aarde moet beschermen.

Het rapport berekende de relatie tussen de gemiddelde jaarlijkse temperaturen en de omvang van de economie, maar die berekeningen komen niet overeen met onderzoek over de effecten van klimaatverandering op lange termijn.

Recente bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften laten zien dat de wereldeconomie tegen het einde van de eeuw juist veel last krijgt van de opwarming van de aarde. Er wordt een krimp van 20 procent voorspeld in 2100 als de uitstoot van broeikasgassen niet wordt teruggedrongen. Experts noemen het rapport „naïef en misleidend” en „volkomen krankzinnig”.