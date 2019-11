Dell wil dat helft personeel straks vrouw is

Computer- en technologieconcern Dell Technologies wil dat de helft van zijn personeelsbestand in 2030 uit vrouwen bestaat. Daarmee is er opnieuw een groot Amerikaans bedrijf met een ambitieuze doelstelling gekomen op het vlak van diversiteit. Eerder zei Facebook ook al flink meer vrouwen in dienst te willen nemen.

Bij Dell werken wereldwijd zo'n 157.000 mensen. Daarvan is ongeveer 30 procent vrouw. Dell is tevens met doelen gekomen voor het percentage vrouwelijke managers en het aandeel Afro-Amerikanen en Hispanics onder de werknemers.

Het concern kreeg eerder nog beschuldigingen aan zijn broek over de man-vrouwverhoudingen. Volgens Amerikaanse autoriteiten zou Dell vrouwen en etnische minderheden minder betalen dan andere medewerkers met dezelfde functie. De onderneming schikte de kwestie in september voor 7 miljoen dollar.