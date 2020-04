Delivery Hero ziet forse stijging van bestellingen

Maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero groeit in rap tempo door. De Duitse branchegenoot van het Nederlands-Britse Just Eat Takeaway zag het aantal orders in de eerste drie maanden van 2020 met 92 procent stijgen tot 239 miljoen. Het bedrijf merkt op dat zonder de coronacrisis, met alle maatregelen van dien om de virusuitbraak in te dammen, dit er nog 9 miljoen meer hadden kunnen zijn.

De omzet van Delivery Hero steeg op jaarbasis met 92 procent tot 515 miljoen euro. Daarbij laat de onderneming wel wisselkoerseffecten buiten beschouwing.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer restaurants aan zich gebonden. Hier speelt de coronacrisis de onderneming wel enigszins in de kaart. Door de lockdownmaatregelen wendden restaurants zich tot bezorgbedrijven als Delivery Hero. Sinds begin maart groeide het klantenbestand van het maaltijdbestelbedrijf met 10 procent. Verder groeien de Duitsers op het gebied van snelle boodschappenbezorging.

Delivery Hero hield zijn doelen voor dit jaar in stand. Daarbij rekent de onderneming nog altijd op een omzet van 2,4 miljard tot 2,6 miljard euro. Daarmee zou de omzet op jaarbasis met 70 procent stijgen. Verder rekent het bedrijf nog altijd op een negatief bedrijfsresultaat, mede door de extra kosten tot 50 miljoen euro die het bedrijf vanwege de coronacrisis maakt. In Europa verwacht Delivery Hero dit jaar al wel quitte te spelen.