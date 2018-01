Deliveroo betreurt staking maaltijdbezorgers

Deliveroo betreurt de stakingsactie van ruim tachtig van zijn maaltijdbezorgers uit Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Zij legden op nieuwjaarsavond het werk neer en bakten in plaats daarvan oliebollen op de Grote Markt in Haarlem.

De bezorgers protesteerden zo tegen de plannen van het bedrijf om alleen nog maar met zzp’ers te werken en niet meer met vaste contracten. De actie vond plaats op een van de drukste dagen voor bezorgdiensten.

„We betreuren het dat een klein aantal campagnevoerders riders het werk ontzeggen dat ze willen en een service verstoren die duizenden klanten waarderen”, liet het bezorgplatform maandagavond weten. Het bedrijf verdedigt het gebruikte freelance-model, dat bezorgers „de vrijheid biedt om zelf te bepalen wanneer en hoe lang ze werken”. Deliveroo zegt zijn ‘riders’ zekerheid te bieden door middel van een verzekering tegen schade, wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. „Daarnaast kunnen freelancers al kiezen hun inkomsten als loon te laten uitbetalen met bijbehorende sociale zekerheden.”

Vakbond FNV Jong steunde de actie van de maaltijdbezorgers. De vakbond vindt dat ze recht hebben op een arbeidsovereenkomst en wil dat de plannen om alleen nog zzp’ers in te zetten worden ingetrokken. „De maat is vol en dat hebben ze vandaag kunnen merken: in Amsterdam, Haarlem en Utrecht lag Deliveroo plat”, zei bestuurder Frederique Zebeda van FNV Jong. Volgens het bedrijf was dat beslist niet het geval: „Deliveroo was volledig operationeel op nieuwjaarsdag”, liet een woordvoerster weten.