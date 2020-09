Delfzijl huisvest eerste recycler van vervuild staal ter wereld

In Delfzijl opent de eerste recyclingsfabriek voor vervuild staal op donderdag zijn deuren. Het Nederlandse Purified Metal Company (PMC) gaat als eerste ter wereld vervuild staal verwerken tot schone grondstof voor de staalindustrie.

In Nederland komen volgens PMC jaarlijks tientallen tonnen staalschroot vrij. Dat staal is afkomstig uit sloopobjecten van onder andere chemische installaties, boorplatforms en treinwagons, en kan vervuild zijn met asbest of chroom 6. Het gepatenteerde proces van de fabriek uit Delfzijl biedt een circulaire oplossing voor dit vervuilde staal, dat nu tegen hoge kosten moeten worden schoongemaakt of gestort. Met het hergebruik van vervuild staal verlaagt PMC de CO2-uitstoot van staalproductie.

De ambitie van de staalrecycler is om wereldwijd meerdere fabrieken te gaan bouwen. De opening van de locatie in Delfzijl wordt donderdag verricht door koning Willem-Alexander, in het bijzijn van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).