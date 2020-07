‘Dekkingsgraden pensioenfondsen stabiel, maar wel in gevarenzone’

Pensioenfondsen hebben hun financiële positie in juni op peil weten te houden. Volgens advies- en onderzoeksbureau Aon zette het herstel op de aandelenmarkten verder door, maar werd dit deels weer tenietgedaan door de dalende rente.

De gemiddelde dekkingsgraad ging in juni van 92 naar 93 procent. De graadmeter geeft aan in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden weergeeft, kwam uit op 96 procent. Deze dekkingsgraad ligt boven het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 90 procent.

Aon merkt wel op dat hier sprake is van een vertekend beeld. De hogere dekkingsgraden van voor de coronacrisis zullen in dit gemiddelde nog vervangen worden door de huidige lagere dekkingsgraden. „Het is nog maar zeer de vraag of alle fondsen uit de gevarenzone zijn eind dit jaar”, aldus Aon.

Ondanks het ophanden zijnde pensioenakkoord liggen daarmee kortingen op de loer, waarschuwt het onderzoeksbureau. Vier van de vijf grootste bedrijfstakpensioenfondsen zitten met hun huidige dekkingsgraad onder de 90 procent. Hun beleidsdekkingsgraad zal dalen doordat de hogere dekkingsgraden van voor de coronacrisis vervangen gaan worden door de lagere dekkingsgraden van tijdens deze crisis.

„Het is dus de vraag of met de grens van 90 procent iedereen uit de gevarenzone is eind van dit jaar”, aldus Aon. „Er is een kans dat er toch beperkte kortingen doorgevoerd gaan worden aan het eind van dit jaar.”

Verder waarschuwt Aon dat met de overgang naar een nieuw stelsel, tekorten uit het huidige systeem meegenomen worden naar het nieuwe systeem. Dan kan een aanpassing van de uitkeringen van de pensioengerechtigden nodig zijn. Dit kan voor deelnemers tot „pijnlijke maatregelen” leiden, aldus Aon.