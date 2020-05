Dekkingsgraden pensioenfondsen herstellen zich wat

De grote pensioenfondsen in Nederland hebben vorige maand kunnen profiteren van de herstellende beurskoersen. Daardoor krabbelden de dekkingsgraden weer wat op na de tegenvallende maand maart. Desondanks staan de pensioenfondsen er nog altijd niet goed voor en dreigen nog altijd pensioenkortingen voor miljoenen in Nederland.

Bij ABP klom de dekkingsgraad naar 83,2 procent van 82 procent in maart. Ondanks het lichte herstel is bij het grootste pensioenfonds van Nederland nog altijd sprake van de op een na laagste dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Zorgfonds PFZW zag de dekkingsgraad naar 84,6 procent klimmen in april. Dat was een maand eerder nog 83,5 procent. Metaalfondsen PME en PMT kwamen uit op dekkingsgraden van respectievelijk 88,3 procent en 87,7 procent. Beide fondsen stonden een maand eerder rond de 86 procent.

De pensioenfondsen ontkwamen dit jaar aan kortingen op de pensioenen door maatregelen van minister Wouter Koolmees. Die verlaagde tijdelijk de minimaal vereiste dekkingsgraad naar 90 procent. Eind dit jaar loopt die tijdelijke situatie weer af en moeten de pensioenfondsen weer een dekkingsgraad van minimaal 100 procent hebben.