Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel

De gezondheid van de Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen maand niet veranderd. De gemiddelde dekkingsgraad was in augustus 109 procent, gelijk aan het niveau van de maand ervoor, blijkt uit de pensioenthermometer van onderzoeksbureau Aon Hewitt.

De gemiddelde dekkingsgraad laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef ook gelijk op 109 procent. Per saldo steeg het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen met ongeveer 0,3 procent.

Verder meldde Aon dat een pensioenakkoord nog ver weg lijkt. Volgens de onderzoekers is het zaak dat er schot komt in de besluitvorming. „De rente lijkt vooralsnog op hetzelfde niveau te blijven. En wat de aandelen gaan doen is erg onzeker. Het enige wat de fondsen kunnen doen is zich goed voorbereiden op eventuele kortingen en duidelijk communiceren naar de deelnemers”, aldus Aon.