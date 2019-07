Dekbed-Discounter.nl neemt Koopjedeal.nl over

Online beddenverkoper Dekbed-Discounter.nl neemt de onlangs failliet verklaarde aanbiedingenwebsite Koopjedeal.nl over. De 48 medewerkers van Koopjedeal.nl behouden hun baan.

Dekbed-Discounter.nl wil de klanten van het failliete bedrijf, die wel hebben betaald maar geen bestelling hebben ontvangen, zo snel mogelijk compenseren. „Dat is niet gebruikelijk bij een faillissement en zeker ook niet verplicht, maar we willen deze situatie heel graag zo goed mogelijk oplossen”, aldus Niels Verwij, de oprichter van de beddenverkoper. Hij zegt dat de gedupeerde klanten binnenkort bericht krijgen over een tegemoetkoming.

Koopjedeal.nl kwam in problemen door een grote brand in een magazijn, die in september vorig jaar de voorraad grotendeels verwoestte. Ook trok een mogelijke koper voor het bedrijf zich op het laatste moment terug.

Dekbed-Discounter.nl ziet veel potentie in de ommezwaai van Koopjedeal.nl, vooral omdat de aanbiedingenwebsite de afgelopen jaren zo hard groeide. De eerste prioriteit is dan ook de site weer in de lucht te krijgen zodat de schade voor leveranciers, klanten en personeel minimaal is.

Dekbed-Discounter.nl is naar eigen zeggen met 2000 tot 3000 orders per dag de grootste webshop in beddengoed in de Benelux. De omzet in 2018 was ongeveer 40 miljoen euro.