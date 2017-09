Definitieve deal over verkoop chiptak Toshiba

Toshiba heeft een definitief akkoord bereikt met een consortium onder leiding van investeerder Bain Capital over de verkoop van zijn chipdivisie. Het Japanse technologiebedrijf meldde vorige week al een akkoord, maar toen moesten nog wat obstakels worden genomen.

Met de overname is een bedrag gemoeid van 2 biljoen yen, een kleine 15 miljard euro. Dat bedrag kan nog veranderen, afhankelijk van een aantal factoren, waaronder een lopende rechtszaak van Toshiba-investeerder Western Digital die de verkoop wil tegenhouden en zélf aasde op een overname.

Bain trekt samen op met de technologiebedrijven Apple, Dell, Hynix en Hoya en Toshiba houdt zelf ook een belang in de afgesplitste geheugendivisie. Voor Apple is de chiptak van groot belang om de levering van geheugenchips voor onder meer zijn iPhones te garanderen.

Apple-concurrent Samsung is zelf een van de weinige bedrijven die hoogwaardige geheugenchips kunnen maken, naast Toshiba. Bain verwacht vanwege de geringe concurrentie op de geheugenchipmarkt een flinke slag te kunnen slaan met zijn investering.

In de deal is vastgelegd dat met de verkoop niet wordt gewacht op de uitkomsten van de rechtszaak met Western Digital. Dat bedrijf, dat zelf groot werd met het maken van harde schijven en ook andere soorten opslaggeheugen maakt, claimt dat het als investeerder in Toshiba gebruik kan maken van een vetorecht om de verkoop te blokkeren.

Een mogelijke uitkomst van de rechtszaak is dat de onderdelen van de chiptak waar Western Digital via een joint venture in actief is, niet verkocht mogen worden. Als dat zo is dan wordt de prijs van de verkoop aangepast. Een andere uitkomst is dat de rechter helemaal een streep zet door de deal.