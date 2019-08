Deere somberder door handelsspanningen

De fabrikant van landbouwmachines Deere heeft het voorbije kwartaal last gehad van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Boeren zijn onzeker over de export van hun goederen, waardoor ze uitgaven aan nieuw materieel uitstellen. Deere is daarom somberder over de winst voor heel het jaar.

Het Amerikaanse concern waarschuwde eerder dit jaar ook al voor de gevolgen van handelsspanningen op de winstgevendheid. Sindsdien lijkt het Chinees-Amerikaanse conflict alleen maar erger te worden, wat de maker van tractoren en combines tot een tweede bijstelling van de prognoses noopt.

De omzet daalde in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar met 3 procent tot 10 miljard dollar. De winst slonk met 1 procent tot 899 miljoen dollar. Deere verwacht eind 2019 een nettowinst ronde de 3,2 miljard dollar in de boeken te zetten, terwijl het bedrijf eerder nog uitging van 3,3 miljard dollar winst.

Volgens topman Samuel Allen blijven de vooruitzichten voor de lange termijn goed. Tegelijkertijd kondigde hij aan extra goed op de kosten te letten.