Deere somber door terughoudende boeren

De Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines Deere heeft last van boeren die terughoudend zijn met investeringen in bijvoorbeeld tractors, combines en maaidorsers. De reden daarvoor zijn de wereldwijde handelsspanningen en moeizame marktomstandigheden in de agrarische sector.

Het concern kwam voor zijn nieuwe boekjaar met een winstverwachting die lager was dan waar kenners op hadden gerekend. Voor het onlangs begonnen boekjaar 2020 rekent het concern nu op een nettowinst van 2,7 miljard tot 3,1 miljard dollar. In de markt lag de consensus op bijna 3,5 miljard dollar. Ondanks de uitdagingen blijft Deere optimistisch over de vooruitzichten voor de langere termijn, zo verklaarde topman John May, die sinds augustus de hoogste functie vervult.

In het op 3 november afgesloten gebroken boekjaar 2019 nam de omzet met 5 procent toe tot 39,3 miljard dollar, met een nettowinst die 4 procent klom tot 3,2 miljard dollar. Deere had al meermaals gewaarschuwd dat de handelsperikelen de resultaten zouden gaan raken. Het bedrijf maakt ook machines voor bosbouw en de bouwsector.