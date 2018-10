„Deense sapbar mikt op Amerikaanse beursgang”

De van oorsprong Deense sapbarketen Joe & the Juice werkt aan een beursgang in New York eind volgend jaar. Het bedrijf is naar schatting ongeveer 1,5 miljard dollar waard, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Joe & the Juice heeft sinds zijn oprichting in 2002 in Kopenhagen inmiddels meer dan 270 vestigingen geopend in verschillende landen. Sinds vorig jaar zijn de hippe sapjes, smoothies, koffies en broodjes van het bedrijf ook verkrijgbaar in Amsterdam.

Met de opbrengsten van een beursgang wil Joe & the Juice de strijd verder aangaan in de Verenigde Staten, vandaar dat het bedrijf ook daar naar de beurs gaat.