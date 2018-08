„Deelfietsen bezig aan groeispurt”

Deelfietsen zijn wereldwijd bezig aan een opmars. De branche heeft de wind mee, dankzij onder meer de technologische mogelijkheden van smartphones. Bovendien zien mensen de deelfiets als een schoner en flexibeler alternatief voor auto’s in drukke steden, schrijft adviesbureau Roland Berger in een rapport.

Mondiaal bestaan circa 1250 fietsdeelprogramma’s, variërend van gratis bedrijfsfietsen tot betaald gebruik. Samen zijn die goed voor meer dan 10 miljoen fietsen, tegenover een kleine 1,3 miljoen in 2015. Daar komen er nog heel wat bij, want volgens Roland Berger groeit de markt de komende periode jaarlijks 20 procent tot een waarde van 8 miljard euro in 2021.

Aziatische landen vormen overduidelijk de kopgroep. Zo tellen alleen de Chinese metropolen Peking en Shanghai al respectievelijk 2,3 miljoen en 1,7 miljoen deelfietsen. Europa volgt op de tweede plek, maar met veel lagere aantallen deelfietsen.