‘Deel vrijwillige vertrekkers KLM loopt achterstallig loon mis’

Een deel van de cabinemedewerkers van KLM heeft nog een loonsverhoging tegoed, maar ziet die mogelijk aan zich voorbij gaan als deze medewerkers instemmen met de vrijwillige vertrekregeling van de vliegmaatschappij. Daarvoor waarschuwt de VNC, de grootste vakbond voor cabinemedewerkers bij KLM.

Het bedrijf bood onlangs aan medewerkers een vrijwillige vertrekregeling aan, om op kosten te besparen nu de luchtvaartmaatschappij in financiële nood verkeert. Cabinemedewerkers die hier via een vaststellingsovereenkomst definitief mee instemmen, dreigen volgens de VNC onbewust afstand te doen van 0,5 procent loonsverhoging met terugwerkende kracht waar ze nog recht op hadden.

Dat een deel van alle ruim 9000 cabinemedewerkers van KLM nog recht heeft op die loonsverhoging, volgde vorige week uit een oordeel van de rechter in Amsterdam. Met die uitspraak is echter geen rekening gehouden bij de overeenkomst die cabinemedewerkers binnenkort moeten ondertekenen als ze vrijwillig vertrekken. In dit akkoord doen ze onder andere afstand van toekomstige vorderingen.

De VNC roept KLM met klem op de betreffende cabinemedewerkers een nieuwe vaststellingsovereenkomst voor de vrijwillige vertrekregeling op te sturen. Daarin moet een hoger loon worden omschreven, want de hoogte van de vergoeding voor het vertrek is gekoppeld aan het verdiende maandsalaris.

Voor de VNC is het niet direct duidelijk hoeveel cabinemedewerkers nog recht hebben op de 0,5 procent loonsverhoging, maar spreekt van „een minderheid”. In een grove schatting gaat de cabinevakbond ervan uit dat nog zo’n kwart van de duizenden medewerkers extra salaris tegoed heeft, maar precieze cijfers ontbreken omdat niet iedereen lid is van de bond.