„Deel van werkgevers dreigt coronasteun te moeten terugbetalen”

Bedrijven die loonsubsidie hebben gekregen in de coronacrisis moeten er in sommige gevallen rekening mee houden dat ze een deel, of zelfs alle overheidssteun moeten terugbetalen. Daarvoor waarschuwen fiscalisten van KPMG Meijburg & Co. Zij spreken van een „grote fout” in de zogeheten NOW-regeling, meldt het FD.

Het gaat om bedrijven die in januari incidenteel loon hebben uitbetaald, zoals een dertiende maand. Zij krijgen te maken met een terugvordering zodra het UWV de definitieve loonkostensubsidie vaststelt. Belastingadviseurs Olaf Leurs en Tijs van Ruitenbeek van Meijburg zien risico’s voor een groot aantal bedrijven. In meer dan 20 procent van de loonaangiftes die Meijburg voor zijn klanten doet, zitten incidentele extra’s.

De oorzaak van de problemen is dat de totale loonsom in januari het ijkpunt is van de voorlopige coronasteun, dus inclusief incidentele uitkeringen. Als achteraf blijkt dat de loonsom in maart, april en mei lager is geweest, vordert het UWV automatisch loonsubsidie terug. Ook al wordt die daling veroorzaakt door het achterwege blijven van incidentele beloning.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt het probleem op de radar te hebben en dat er wordt nagedacht over een eventuele oplossing.