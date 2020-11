‘December wordt drukste maand ooit voor webwinkels en bezorgers’

De coronacrisis zal in december tot recorddrukte leiden bij webwinkels en pakketbezorgers. Consumenten zullen vanaf half november tot eind dit jaar 75 procent meer online besteden dan vorig jaar, zo verwacht ABN AMRO op basis van transactiedata.

De periode rond de feestdagen is normaal gesproken al de drukste van het jaar, maar valt nu ook samen met de gedeeltelijke lockdown. De onlinebestedingen kwamen in oktober al in de buurt van de piek rond sinterklaas vorig jaar, stelt ABN AMRO.

Veel webwinkels en pakketbezorgers bereiden zich voor door extra personeel in te zetten. Ook roepen ze mensen op hun cadeautjes eerder te bestellen. Toch denkt de bank dat niet alle logistieke bedrijven de enorme hoeveelheid pakketten op tijd kunnen verwerken. Zo lijkt de maximale capaciteit volgens ABN bij een aantal bedrijven half november al te zijn bereikt.

„Naar verwachting zal het aantal online bestelde producten verder toenemen, waardoor de kans groot is dat pakketjes tijdens sinterklaas of kerst te laat aankomen”, zegt Albert Jan Swart, econoom bij ABN AMRO. „Consumenten doen er goed aan zo vroeg mogelijk of bijvoorbeeld bij lokale winkeliers te bestellen, die in de directe omgeving bezorgen.”