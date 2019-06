Deal tussen VS en Mexico, heffingen opgeschort

De Verenigde Staten en Mexico hebben een deal bereikt over de aanpak van illegale immigratie. De handelstarieven die de VS wilden opleggen zijn daardoor van de baan. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter.

De invoering van importheffingen op Mexicaanse producten van 5 procent is "voor onbepaalde tijd opgeschort", aldus de president. "Mexico heeft op zijn beurt besloten krachtige maatregelen te nemen om het tij van migratie door Mexico en bij onze zuidelijke grens te keren."

Trump gebruikte invoerheffingen tot nu toe vooral als wapen in de strijd om betere handelvoorwaarden te bewerkstelligen met landen waaronder China. In het geval van Mexico eiste Trump ook dat het buurland meer doet om de instroom in de VS van migranten tegen te gaan.