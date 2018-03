Deal luidt einde in van Rabo-dochter FGH

FGH Bank, vastgoeddochter van Rabobank, houdt in de loop van dit jaar op met bestaan. Rabobank is al een paar jaar bezig om leningen uit deze voorheen erg grote vastgoedfinancier te integreren binnen de bank. Nu is bekend dat 1,3 miljard euro aan leningen die Rabobank niet wil hebben worden verkocht aan hypotheekverstrekker RNHB.

De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 worden afgerond. Van de circa zestig mensen die nu nog bij FGH werken gaan er zo’n tien tot vijftien mee naar de nieuwe eigenaar.

FGH Bank is voortgekomen uit de eind 19e eeuw opgerichte Friesch-Groningsche Hypotheekbank en werd in 2003 onderdeel van Rabobank. RNHB is een voormalig label van FGH dat eind 2016 op eigen benen is komen te staan.

Volgens Rabobank is het de bedoeling om de activiteiten van FGH later dit jaar volledig uit te faseren. FGH Bank houdt dan op te bestaan als aparte juridische entiteit. Wat er dan met het resterende personeel gebeurt is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van Rabobank stelt dat dit voor een groot deel tijdelijke krachten betreft.