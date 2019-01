Deal BAM en Eindhoven Airport over garage

BAM heeft een akkoord gesloten met Eindhoven Airport over de financiële afwikkeling van het instorten van een parkeergarage op het vliegveld. Concrete details zijn niet bekendgemaakt, maar volgens het bouwbedrijf was een eerdere voorziening voldoende. Die bedroeg ongeveer 9 miljoen euro.

De in aanbouw zijnde parkeergarage stortte eind mei 2017 gedeeltelijk in. Daarbij vielen geen slachtoffers. BAM is in april vorig jaar begonnen met de herbouw van de parkeergarage. Die moet in oktober afgerond zijn.

„De herbouw vordert voorspoedig”, aldus Jaap Hazeleger, directeur BAM Bouw en Techniek. Directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport zegt blij te zijn een punt achter de zaak te kunnen zetten en de blik weer op de toekomst te kunnen richten.