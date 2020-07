Deadline onderzoek naar overname Pearle-eigenaar ongewis

De deadline voor het Europese mededingingsonderzoek naar de overname van optiekconcern GrandVision door brillenfabrikant EssilorLuxottica is tot nader order geschorst. Aanvankelijk zou de Europese Commissie op 27 augustus tot een oordeel komen over de aankoop van het moederbedrijf van brillenketens als Pearle en Eye Wish.

Het uitstel kwam er op verzoek van GrandVision en EssilorLuxottica zelf. Dat laatste bedrijf, dat onder meer de merken Ray-Ban en Oakley bezit, kondigde onlangs aan naar de rechter te stappen om meer informatie van GrandVision los te krijgen. Het Italiaans-Franse bedrijf wil meer details over de manier waarop GrandVision de coronacrisis aanpakt, maar zou die nu niet krijgen.

De Europese Commissie opende begin dit jaar een diepgaand onderzoek naar de overname waarmee zo’n 7,2 miljard euro is gemoeid. Er zijn grote zorgen over de gevolgen voor consumenten van de samensmelting. EssilorLuxottica is immers de grootste aanbieder van brillen ter wereld en GrandVision is de grootste Europese detailhandelaar voor brillen. Die samenballing van marktmacht zorgt mogelijk voor hogere prijzen of zou voor minder keuze op de markt kunnen zorgen.

Naar verluidt heeft de commissie geëist dat EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt voor groen licht voor de overname. Die voorwaarde ligt gevoelig, omdat zo’n verkoop door de coronacrisis moeilijk en waarschijnlijk niet lucratief is.