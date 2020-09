De Unie: reorganisatie Vivat niet onverwacht, wel tragisch

De geplande ontslagen bij verzekeraar Vivat komen voor vakbond De Unie niet helemaal onverwacht, maar zijn wel tragisch. „Deze economische tijden gaan ook de financiële sector raken”, zegt vakbondsvoorzitter Reinier Casteleijn

Volgens Casteleijn versnelt de coronacrisis een aantal processen in de financiële sector. „Dat begon een paar weken geleden al met het sluiten van de bankfilialen van ING. De financiële sector is nog lang niet uitgedund, het bloedbad gaat nog door.” De voorzitter waarschuwt voor dezelfde groepen werknemers die nu de arbeidsmarkt weer op komen. „Het blijft moeilijk voor hen om fatsoenlijk werk te vinden.”

De verzekeraar gaat de komende drie jaar 400 tot 500 arbeidsplaatsen schrappen om kosten te besparen. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, aldus een woordvoerder. De bezuinigingsronde hangt samen met het afstoten van de tak voor schadeverzekeringen aan NN Group, waardoor veel kostenvoordelen wegvallen.

Vivat werd dit jaar overgenomen door het gespecialiseerde verzekeringsbedrijf Athora, dat als onderdeel van de deal de niet-levensverzekeringen verkoopt aan verzekeraar NN. Een eventueel banenverlies door deze zet hing al in de lucht.

Volgens vakbondsvoorzitter Casteleijn is er geen aanleiding om opnieuw te onderhandelen over een sociaal plan. „Maar deze reorganisatie moet wel zijn vruchten af gaan werpen zodat het bedrijf in rustiger vaarwater komt. Er moet wel een toekomstperspectief komen voor de medewerkers.”