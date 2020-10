De onstuitbare opmars van games

Spelletjes spelen op de gewone computer of een spelcomputer zoals Sony’s PlayStation 2 is een populair tijdverdrijf onder steeds meer, en steeds oudere, Nederlanders.

Die trend is koren op de molen van softwareontwikkelaar Davilex uit Houten, die inzet op games voor een breed publiek. Na het verkoopsucces van de Racer-games hoopt Davilex nu dat ”Knight Rider” een succes wordt. Het spel, dat is gebaseerd op een tv-serie uit de jaren tachtig, komt in november op de markt.

Davilex, vooral bekend van boekhoudsoftware, scoorde in 1997 een hit met het spel ”A2 Racer”. Vervolgens bedacht het bedrijf varianten zoals ”Grachtenracer” met een supersnelle speedbootrace door de wateren van Amsterdam en Venetië. De Davilex-games gaan over de toonbank in diverse Europese landen en de Verenigde Staten.

Bij het bedenken van games heeft Davilex de massaconsument voor ogen. Een interessante groeimarkt, meent de NVPI, brancheorganisatie voor de entertainmentindustrie. „Door de concurrentiestrijd tussen spelfabrikanten dalen de prijzen en zijn mensen veel sneller geneigd een spel uit te proberen”, stelt NVPI-medewerker B. de Koning.

In Nederland kwam de totale gameverkoop vorig jaar uit op 127 miljoen euro, een stijging van 38 procent. De omzetgroei was toe te schrijven aan de nieuwe generatie spelcomputersoftware zoals PlayStation 2 en Game Boy Advance. Die steeg met 63 procent naar 75 miljoen euro. „Die trend zet door”, aldus F. Sibbel van het Rotterdamse onderzoeksbureau Blauw Research, dat bezig is met nieuw onderzoek naar de gamemarkt. Volgens Sibbel ziet het ernaar uit dat de gameverkoop in het eerste halfjaar van 2002 weer is toegenomen.

De NVPI en Blauw Research constateren dat de gemiddelde leeftijd van de gameconsument stijgt. De knoppen van de spelcomputer zijn nu in handen van iemand van 29 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van de gameliefhebber achter de personal computer 36 jaar oud is. „Juist de fanatieke gamers blijken wat oudere jongeren te zijn. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd, omdat wat oudere mensen ook wel eens wat willen proberen”, verklaart Sibbel.

Zo iemand is de 57-jarige J. Bol uit Leiden. „Zie ik in de winkel een leuk spel tegen een redelijke prijs, dan pak ik het mee”, vertelt Bol. Inmiddels heeft de buschauffeur zo’n 200 spelletjes en is hij er dagelijks mee bezig.

„Games worden meer een massaproduct voor een veel grotere groep consumenten”, zegt ook E. van Meerendonk, marketingmanager bij Davilex. Het bedrijf speelt met ”Knight Rider, The Game” in op de huidige trend waarbij de jaren tachtig herleven. In de game kruipt de speler niet in de huid van de chauffeur, maar is hij de auto. Een slimme zet, vindt de zeventienjarige P. Steenbergen uit Oostzaan, die het spel testte. „Op die manier voorkomt Davilex dat het spel last heeft van de jarentachtigsfeer, die bij de huidige jeugd geen herinneringen oproept.”

Dat is ook precies de bedoeling van Davilex. Hoewel het bedrijf zich op een brede kopersgroep richt, wil Davilex met ”Knight Rider” proberen ook echte, veelal jongere spelfanaten tot aanschaf te verleiden. Onderzoeker Sibbel is benieuwd of dat gaat lukken. „Het familie-entertainment van Davilex lijkt me moeilijk te combineren met de speleisen van hardcore gamers. Davilex moet toch concurreren met grote bedrijven die enorm veel geld in de ontwikkeling van spellen kunnen stoppen.”

De zeventienjarige M. Kok uit Lelystad is een van de mensen die ”Knight Rider” bij Davilex hebben geprobeerd. Games zijn voor hem een serieuze hobby waar hij veel geld en tijd in stopt. „Ik speel dagelijks om mijn vaardigheid op peil te houden.” De aankomend hbo’er twijfelt of hij ”Knight Rider” straks koopt. „De besturing is heel goed, maar ik vind het jammer dat sommige dingen niet zijn geïntegreerd.” Zo voorziet het spel niet in een combinatie van op hoge snelheid racen en daarbij over treinen springen of op twee wielen tussen vrachtwagens door glippen. „Het is of, of.” Testgenoot Steenbergen vindt het daarentegen „een leuk spel waarbij goed naar de serie is gekeken.”

Met de ontwikkeling van ”Knight Rider” is zo’n 1,5 miljoen euro gemoeid. Er komt in november zowel een versie voor cd-rom als PlayStation 2 in de winkel te liggen.