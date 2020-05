De Nederlandse en Britse Tata Steel staan op het punt van scheuren

De twintig jaar oude fusie tussen de staalbedrijven in Nederland - het voormalige Hoogovens - en Groot-Brittannië - het voormalige British Steel - staat op springen. Dat laten ingewijden aan de Volkskrant weten.

Nu alleen het Britse onderdeel voor 500 miljoen pond staatssteun heeft aangeklopt bij de eigen overheid, lijkt de enige oplossing ontvlechting van het staalconcern. Zou de fusie blijven bestaan, dan zou Brits belastinggeld in Nederland kunnen belanden, een moeilijk voorstelbare situatie. Tata Steel is voor Nederland essentieel omdat staal onmisbaar is voor onder meer verpakkingen en veel producten.

Binnen het bestuur en de commissarissen van Tata Steel Europe, en die van de Britse en Nederlandse vennootschappen die eronder hangen, wordt 'een zelfstandige toekomst van de onderdelen en een deconfiture van het Britse deel' veelbesproken, bevestigt een ingewijde.