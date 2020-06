De meeste touringcars bij Van Kooten staan nog steeds stil

Het feestelijke gevoel bij Van Kooten Reizen in Kootwijkerbroek, dat begin dit jaar het eeuwfeest vierde, verdween in maart als sneeuw voor de zon. Maandenlang stonden de 25 bussen stil; nu wordt het met een klein aantal weer mondjesmaat gereden. „We snakken naar duidelijkheid. Bovendien kan de sector niet zonder extra staatssteun.”

Eigenlijk bestond het bedrijf in 2019 al honderd jaar. De viering werd uitgesteld tot januari in verband met een grote verbouwing. De werkplaats en de aanpalende wasstraat werden geheel vernieuwd. „We stonden er begin maart uitstekend voor. Toen begon het te rommelen. Twee weken later stonden alle bussen stil. Met vier man waren we de hele dag alleen maar druk met annuleringen en verschuivingen”, zegt Simon van Kooten (43).

Samen met zijn 34-jarige broer Evan staat hij aan het hoofd van het bedrijf met circa 45 werknemers. Het leeuwendeel daarvan vindt zijn werk in het touringcarbedrijf. „We verzorgen dagtochten, meerdaagse reizen, wintersportreizen, doen dagexcursies voor scholieren, brengen scholieren van het Van Lodenstein College en de Jacobus Fruytier scholengemeenschap op hun bestemming en rijden enkele openbaarvervoerslijnen voor Syntus.”

Fietsen

Een eeuw geleden ging de overgrootvader van Van Kooten van start met het assembleren van fietsen. Hij begon later met auto’s, schafte taxi’s aan en in de jaren dertig van de vorige eeuw kwam de eerste bus. Met zijn schoonzoon kwam de eerste Van Kooten in het bedrijf. In 2015 kwam de vierde generatie aan het roer.

Aan het begin van de lockdown vroeg Van Kooten arbeidstijdverkorting aan, gevolgd door deelname aan het noodsteunpakket van de regering. „De eerste tijd hebben de chauffeurs de bussen van binnen zo’n beetje gestript en grondig gereinigd. Alles, inclusief de terreinen, is op en top schoongemaakt. Daar ben je op een gegeven moment echt klaar mee.” Omgerekend dekt de noodsteun grofweg 60 procent van de loonkosten. „Dan ben je er nog lang niet, want we hebben hier een wagenpark van vele miljoenen euro’s. De bussen kosten, ook al staan ze stil, iedere dag geld.”

De laatste weken wordt er weer een beetje gereden. „We vervoeren basisschoolleerlingen en na de Pinksteren zijn de lijnen voor de middelbare scholen begonnen. Ook in het openbaar vervoer zijn weer enkele bussen op weg, terwijl we buitenlandse werknemers van en naar hun werk brengen nu ze niet meer bij elkaar in kleine busjes mogen. Vanochtend heb ik een groepje militairen vervoerd. Maar al met al is het maar een fractie van de normale omzet.”

Onmisbaar

Net als zijn andere collega’s van touringcarbedrijven is Van Kooten „enorm gefrustreerd” over de richtlijnen voor de sector. Met anderhalve meter afstand kan in deze bussen nauwelijks een kwart van het aantal passagiers van weleer worden vervoerd. „Terwijl in het openbaar vervoer met de nodige maatregelen en het dragen van een mondkapje is opgeschaald naar tegen de 50 procent van de vroegere bezetting en in de luchtvaart naar 100 procent.” Een proef heeft volgens hem recent uitgewezen dat het de verversing van lucht in touringcar vele malen hoger ligt dat dat van een vliegtuig. „Wij kunnen daarom veilig terug naar het oude niveau. Maar alle overleg heeft nog niets opgeleverd. We rijden niet alleen voor vakanties. We vervoeren scholieren en vallen in bij storingen op het spoor. Daarmee ben je een onmisbare schakel in de mobiliteitsketen.”

Touringcarbedrijven hebben verder noodsteun nodig, meent de ondernemer. „Voor de hele sector is die becijferd op 240 miljoen euro. Vast staat dat we de helft van de normale omzet bij lang na dit jaar niet zullen halen. Door de uitgifte van vouchers zullen we er ook in 2021 nog de nodige last van hebben.” Het voortbestaan van het familiebedrijf staat voorlopig nog niet echt op het spel, maar hij kent collega’s „die echt wanhopig zijn.”

Gegevens onderneming

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 16 in een serie.

Serie Bedrijf & corona

Bedrijf: Van Kooten Reizen

Waar: Kootwijkerbroek

Activiteit: touringcarvervoer, garage en tankstation

Sinds: 1919

Aantal medewerkers: 45

Omzet: blijft ruim onder de 50 procent