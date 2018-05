De Kleine Belties: van kampeerterrein naar vakantiepark

De Kleine Belties is in zeventig jaar uitgegroeid van een kleinschalige camping naar een middelgroot vakantiepark met moderne voorzieningen. Wat bleef is het christelijke karakter. De gasten, van reformatorisch tot evangelisch, hechten daaraan.

Tijdens een rondgang over het park klinken de begroetingen over een weer. „Goedemorgen mensen” – „Dag Jan, lekker weertje vandaag!” Jan Hakkers (62), derde generatie eigenaar van De Kleine Belties, kent zijn gasten en zij kennen hem. Velen komen al jaren naar het vakantiepark in het Overijsselse Hardenberg. „Je moet zichtbaar zijn. Ik doe minstens een keer per dag een ronde”, zegt Hakkers.

Het park is op deze woensdagmorgen voor Hemelvaartsdag al redelijk bezet, maar de echte drukte moet nog komen. „Vanmiddag komen er zeker 150 gezinnen bij”, verwacht Hakkers. De nieuwkomers nemen hun intrek in een van de pakweg 300 vaste onderkomens, variërend van eenvoudige stacaravans via comfortabele chalets tot luxe bungalows, of zetten op een van de velden hun tent of toercaravan neer.

Het klassieke kamperen, waar Hakkers’ opa –ook Jan geheten– in 1948 op verzoek van de Hardenberse middenstand ruimte voor maakte op een weiland achter zijn boerderij, is op zijn retour. De Kleine Belties heeft nog tachtig standplaatsen beschikbaar en die worden steeds luxer, want de kampeerders van vandaag stellen steeds hogere eisen. Nieuwste trend zijn standplaatsen met privé-sanitair. Daarvan heeft het park er 22 beschikbaar.

Toch is op De Kleine Belties de campingsfeer behouden, stelt Hakkers: het is er gemoedelijk en de saamhorigheid onder de gasten is groot. „Om dat te bevorderen zetten we onze chalets niet achter hoge heggen maar rondom open veldjes, met in het midden een zandbak en een speeltoestel.”

De Kleine Belties – dialect voor heuveltjes– ligt op een oude zandverstuiving vlakbij de Overijsselse Vecht. Het landschap is idyllisch: bos, weilanden en waterlopen. Ook een deel van het 17 hectare grote park bestaat uit bos. Daar staan nog een tiental stenen bungalows van zo’n vijftig jaar oud. Destijds waren ze heel modern maar tegenwoordig gelden ze als sterk verouderd. „We gaan ze afbreken en nieuwe, luxe huisjes op die kavels bouwen.”

Investeren heeft de familie altijd gedaan. In de tijd van Jans ouders kwam het massatoerisme op. De camping werd een steeds belangrijkere inkomstenbron. In 1972 gingen de koeien weg. Er kwamen een kantine, een snackbar en een winkeltje. Inchecken, voorheen aan de keukentafel, gebeurde voortaan aan een receptie.

Hakkers: „Vader en moeder hebben veel opgebouwd. Toen mijn broers en ik in het bedrijf kwamen, hebben we twee campings bijgekocht. In 2003 diende de vierde generatie zich aan en hebben we het bedrijf opgesplitst. Vennoten in De Kleine Belties zijn tegenwoordig mijn vrouw Marja en ik, onze dochter Anita en haar man Jan en onze zoon Sietze en zijn vrouw Ellis.”

De afgelopen jaren is de entree vernieuwd, werden een nieuwe recreatiehal en een binnenzwembad gebouwd en kwamen er nieuwe horecavoorzieningen.

Bijna alle gasten van De Kleine Belties hebben een kerkelijke achtergrond. Hakkers: „In de tijd van mijn opa kwamen hier vooral vrijgemaakte mensen. Tegenwoordig hebben we ze van reformatorisch tot evangelisch, van Zeeland tot Groningen.”

De gasten hechten aan het christelijke karakter van het park. Het recreatieprogramma houdt daar rekening mee. De zondag is rustdag. „Dan zijn de voorzieningen gesloten. We sluiten die dag af met massale samenzang van psalmen en christelijke liederen. Er is wel eens iemand die op zondagmiddag zegt: „Jan, gooi het zwembad toch open.” Maar daar begin ik niet aan, ik heb een verantwoording naar al onze gasten.”

De Kleine Belties boekt, los van de gasten die een vaste plek hebben, 20.000 tot 25.000 overnachtingen per jaar. In het hoogseizoen verblijven er wel 2000 mensen tegelijk. Hakkers: „De drukke periode loopt van april tot eind oktober. In de winter doen we onderhoud en vernieuwen we accomodaties. Zeker in de zomer is het is hard werken. Weken van 60 tot 70 uur zijn dan geen uitzondering. We moeten er altijd zijn voor de gasten.”

>>digibron.nl/dezaak



Bedrijfsgegevens

Naam: De Kleine Belties

Waar: Hardenberg

Sinds: 1948

Branche: vakantiepark

Omzet: 1,5 miljoen euro

Medewerkers: 10-35