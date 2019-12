De kippenboer: Elke dag een eitje, 22.000 keer

De kippen kakelen dat het een lieve lust is. „Een goed teken”, zegt René Beek. „Ze hebben het naar hun zin. Ik kan er van genieten als ik ze zo zie en hoor scharrelen in de stal.”

23.700 kippen lopen er rond, dagelijks leggen ze zo’n 22.000 eieren. Samen met echtgenote Liza (37) nam René (39) de pluimveehouderij in het buitengebied van Barneveld in 2013 over van zijn vader. Daarnaast heeft hij sinds twaalf jaar een montagebedrijf, dat deels in stalbouw is gespecialiseerd. Het echtpaar woont in Wekerom, op tien minuten rijden van het bedrijf.

Vader Beek hield ook koeien en varkens, René en Liza kozen bewust voor de kippen. René: „Het is een uitdaging om een bedrijf goed te laten lopen en die zag ik bij pluimvee het meest.”

„Dat de kippen zo fit mogelijk zijn zodat ze elke dag een eitje kunnen leggen”, vult Liza aan. René: „Op de juiste momenten geven wat ze nodig hebben: voer, vitamines, daglicht. Daarmee houd je ze gezond.”

Het echtpaar Beek begon met 12.000 scharrelkippen. Twee jaar later verdubbelden ze dat aantal en stapten ze over op het drie-sterrenlabel van het Beter Leven Keurmerk van Dierenbescherming. Beek ontwikkelde daarvoor zelf de met gaas overdekte uitloop van de leghennenstal. „Van roofvogels of vossen heb je zo geen last. De kippen hebben frisse lucht en kunnen scharrelen, maar niet weglopen. Zo heb ik het meer in eigen hand, met minder kans op ziektes.”

De kippen in de stal zijn er sinds maart. „Zeventien weken oud waren ze toen”, zegt René. “Met veertien maanden neemt de productie af en worden de eieren slechter. Dan worden ze geslacht. In mei krijgen we weer nieuwe.”

Liza is dagelijks een uur of vier in de stal. „’s Morgens kijk ik vooral of de kippen gezond zijn, of ze voldoende voer en water krijgen. ’s Middags haal ik de eieren van de band. Als de kippen goed leggen en er fit bij lopen, geeft mij dat voldoening. Wanneer ze niet in hun doen zijn, bijvoorbeeld door vitaminetekort of een verkoudheid in de stal, ga ik niet fijn naar huis.”

Met de pluimveehouderij is volgens René een goede boterham te verdienen. „We zouden van alleen de kippen kunnen bestaan.” Lastiger is het met de regels van de overheid, aldus Liza. „Die zijn het ene jaar zus, het andere jaar zo. Je blijft continu investeren en aanpassen om eraan te voldoen. Wat nu in orde is, is dat volgend jaar soms niet meer. Dat geldt ook voor het keurmerk.” René: „De stikstofkwestie maakt nu weer onzeker. Wordt overal elke boer gekort of niet? We willen een nieuwe stal erbij, voor 14.000 kippen. Kan dat nog doorgaan?”