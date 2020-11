De Keizer Marine maakt doorstart, Nederlandse banen behouden

De Keizer Marine Engineering, de leverancier van elektrotechnische installaties voor superjachten, maakt een doorstart, meldt het bedrijf. Bouw- en techniekbedrijf TBI Holdings neemt via dochterbedrijf Eekels Technology het bedrijf over. Dankzij de doorstart kunnen ongeveer 300 Nederlandse banen behouden blijven.

Eekels Technology is gespecialiseerd in projecten en onderhoud in de scheepvaart en offshore.

In totaal werken circa 450 medewerkers verspreid over vestigingen in Nederland, Frankrijk (Antibes en La Ciotat), Spanje (Barcelona en Palma de Mallorca) en de Verenigde Staten (West Palm Beach) bij De Keizer Marine. Voor deze vijf buitenlandse vestigingen zoeken de curatoren nog naar een oplossing. Hier werken gezamenlijk 50 mensen, die zorgen voor service en onderhoud van superjachten.

Keizer Marine Engineering groeide de voorbije jaren hard. Sinds 2008 verviervoudigde het aantal werknemers tot zo’n 450. Deze groei deed het bedrijf naar eigen zeggen de das om, omdat het leidde tot inefficiëntie binnen het bedrijf die te laat werd opgemerkt. De problemen werden verergerd door de coronapandemie, wat vorige maand leidde tot het faillissement.