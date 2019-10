‘De Jager was niet in beeld als topman KPN’

Jan Kees de Jager was niet in beeld voor de functie van bestuursvoorzitter van KPN. De financieel topman kondigde dinsdag zijn vertrek bij het telecomconcern aan. Tegelijkertijd werd bekend dat Joost Farwerck is aangesteld als bestuursvoorzitter.

Volgens president-commissaris Duco Sickinghe van KPN was een promotie van De Jager niet aan de orde. Het vertrek van de financieel directeur moet volgens hem ook los worden gezien van de promotie van operationeel directeur van Farwerck, die al op tijdelijke basis de voorzittershamer hanteerde na het vertrek van Maximo Ibarra. De Jager streeft volgens Sickinghe een internationale carrière na.

De Jager stond wel op lijstjes van marktkenners als een goede kandidaat voor de functie. Farwerck is eigenlijk tweede keus bij KPN, nadat er eerder deze week definitief een streep ging door de aanstelling van Dominique Leroy. In België loopt een onderzoek tegen haar vanwege een omstreden aandelenverkoop, kort voordat ze haar vertrek aankondigde als topvrouw bij Proximus.

Farwerck zelf, die voor een periode van vier jaar is aangesteld, ziet zichzelf niet als tweede keus. In een toelichting sprak hij slechts van een wisseling aan de top. Hij voelt zich ook gesteund door de onderneming en het team.