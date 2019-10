De Geus nieuwe baas Goldschmeding Foundation

Oud-minister van Sociale Zaken Aart Jan de Geus wordt met ingang van volgend jaar voorzitter van het bestuur van de Goldschmeding Foundation. Die stichting voor ‘mens, werk en economie’ is enkele jaren terug in het leven geroepen door miljardair Frits Goldschmeding.

De oprichter van uitzendconcern Randstad ergerde zich aan de dominante rol die de economie speelt in ons dagelijkse leven en besloot een deel van zijn vermogen in te zetten om verandering teweeg te brengen. De Goldschmeding Foundation ondersteunt praktijkprojecten en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld voor het aanpakken van sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

De Geus is tevens bestuursvoorzitter van de Bertelsmann Stiftung, een Duitse denktank die zich richt op maatschappelijke vragen in Duitsland en daarbuiten. Hij was van 2002 tot 2007 in verschillende kabinetten-Balkenende minister van Sociale Zaken. Daarna was hij ruim vier jaar lang de tweede man in Parijs bij de OESO, de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling.

Voormalig premier Jan Peter Balkenende is ook bij de Goldschmeding Foundation betrokken. Hij zit er in de raad van toezicht en stelt in een verklaring dat de stichting in De Geus iemand heeft gevonden met „veel kennis en ervaring” in het werkveld.