De Duikenburg verhuurt al weken geen zaal meer

Voor de verplichte horecasluiting hadden Coen (29) en Hannah Speksnijder (28) zelfs nog plannen om hun horecabedrijf De Duikenburg in Echteld uit te breiden. Inmiddels wordt al wekenlang geen enkele zaal meer geboekt voor een vergadering, een bedrijfsborrel of een bruiloftsfeest. „Ons werk ligt nu compleet stil.”

Sinds 2018 zijn Coen en Hannah eigenaar van De Duikenburg. Ze moeten het vooral hebben van reserveringen door grote groepen. Voor de crisis kon het echtpaar rekenen op een gemiddelde van 25 boekingen per week. Vooral van donderdag tot en met zaterdag was het erg druk. „Die dagen verwelkomden we vaak zo’n 500 gasten, in drukke periodes zelfs 600”, vertelt Coen.

Die levendige tijden zullen niet snel terugkeren, verwacht Hannah. „De wereld wordt niet meer zo snel normaal. Zolang de maatregelen van kracht blijven, moeten we met hele creatieve oplossingen komen.”

Coen en Hannah hopen dat ze op 1 juni weer de deuren mogen openen. Maar ze houden er rekening mee dat dit langer kan gaan duren. Hannah: „We verzorgen normaal ook veel catering. Dit is onder deze omstandigheden eveneens erg lastig geworden.”

Hoewel het werk is stilgevallen, heeft het echtpaar tot nu toe niemand van de zeventien medewerkers met een vast dienstverband hoeven te ontslaan. Hannah: „Maar voor 65 oproepkrachten hebben we nu geen werk meer, dus die zijn al weken niet meer geweest. Ook kunnen we de tijdelijke contracten niet verlengen.”

Het echtpaar heeft al bij de overheid aangeklopt voor diverse steunmaatregelen. Maar het was niet al goud wat er blinkt. Coen: „De overheid belooft 90 procent van de personeelskosten te vergoeden, maar in de praktijk is dit slechts rond de 60 procent. Niet alle vaste werkgeverslasten blijken volledig te worden vergoed. Dan wordt het alsnog moeilijk om het financieel rond te krijgen. We hebben tenslotte een omzetverlies van honderd procent.”

Rode piste

„We gaan nu in financieel opzicht keihard van de rode piste af”, zegt Hannah. „Met alleen hulp van de overheid redden we het niet, ook de hulp van de bank kunnen we goed gebruiken.” Coen: „We hebben het pand gekocht, maar we betalen maandelijks wel rente. Een tijdelijke opschorting zou niet verkeerd zijn. Sommige banken doen dat ook, maar de onze niet.”

Om toch nog wat te verdienen organiseert het echtpaar samen met een aantal Betuwse ondernemers wekelijks een drive-in. Klanten kunnen met hun auto naar het terrein van De Duikenburg rijden waar deze ondernemers hun lokale producten –zoals bloemen, aardbeien en aardappelen– verkopen. Ook kan op het terrein één van de vermaarde soepen van De Duikenburg worden gekocht.

De drive-in is voor iedereen toegankelijk. Hannah: „Mensen kunnen zich via internet aanmelden. De producten worden in de kofferbak gezet. Aan het eind van de route kan contactloos worden betaald. We zijn hier op Koningsdag mee begonnen. Er zijn driehonderd auto’s langsgeweest. Eén voertuig per twee minuten. Het was helemaal volgeboekt.”

Coen en Hannah proberen ook de zichtbaarheid van hun bedrijf te vergroten. Daarmee willen ze ook in contact blijven met hun klantenkring. „Onze koks geven dagelijks een kookclinic op Instagram. Kijkers kunnen zo thuis meekoken”, vertelt Hannah.

Lik verf

Ook gebruikt het echtpaar nu de tijd om te klussen in en rondom het pand. Zo is Coen bezig om de buitenkant van het gebouw van een nieuwe lik verf te voorzien. Hannah: „Coen is heel handig. We hebben ook twee van de in totaal zes zalen opgeknapt. Met een derde zaal zijn we bezig.”

Maar de handen van Coen en Hannah jeuken om de deuren van hun bedrijf weer te kunnen openen. Hannah: „Als het zover is, hopen we dat de mensen niet uit angst wegblijven. We hopen dat we op onze gasten kunnen rekenen zodra de maatregelen worden versoepeld. Daar hopen we op en bidden we voor.”

Gegevens onderneming

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 3 in een serie.

Naam: De Duikenburg

Plaats: Echteld

Sinds: 1973

Activiteit: zalenverhuur en catering

Aantal medewerkers: 17 vast, 65 oproep

Gevolg coronacrisis: omzet geheel weggevallen