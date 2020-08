De coronacrisis zorgt voor een verschuiving in de kantorenmarkt

Door de coronacrisis willen bedrijven niet meer langdurig vastzitten aan één groot kantoorpand. Ze zoeken daarom veel vaker naar kleinere panden die ze ook snel weer kunnen opzeggen. Dat meldt BNR na navraag bij verschillende aanbieders van zakelijk vastgoed.

Funda in Business ziet de afgelopen weken een significante toename van de vraag naar kantoorpanden. "In mei en juni lag de vraag naar kantoorpanden 40 procent hoger dan in dezelfde maanden vorig jaar. In juli verdubbelde het aantal aanvragen zelfs", vertelt Quintin Schevernels, CEO van Funda in Business. Vooral de kleine kantoorpanden tot 250 vierkante meter zijn in trek. Ook bij kantoorspecialist Skepp steeg het aantal aanvragen. In de maanden juni en juli kreeg het bedrijf evenveel aanvragen als in januari 2020, terwijl dit doorgaans minder drukke maanden zijn vanwege de vakantieperiode.