„De bouw gooit zichzelf onnodig op slot”

De bouw voelt de gevolgen van het coronavirus volop. Sommige bouwers uiten hun zorgen. Als de situatie zo blijft, verwacht directeur-eigenaar René Vanhommerig (54) van GrausBouw over pakweg drie weken geen werk meer te hebben voor een groot deel van zijn tachtig medewerkers.

Het bedrijf van Vanhommerig doet vooral het zogeheten werk achter de voordeur, zoals het renoveren van badkamers en toiletten en alle voorkomende reparaties. Zo’n 60 procent van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in opdracht van woningbouworganisaties.

En daar zit precies het probleem. „Het merendeel van de corporaties wil niet meer dat we in bewoonde woningen werkzaamheden uitvoeren in verband met besmettingsgevaar. Dan blijven er heel weinig woningen over waar we ons werk kunnen doen. We kunnen nog een paar weken vullen met werkzaamheden in lege woningen en andere projecten, maar dan houdt het op.”

Vanhommerig verwijt de organisaties dat ze te voorzichtig handelen. „De overheid heeft de keuze gemaakt om de piek in besmettingen te willen uitsmeren en heeft duidelijk aangegeven dat de horeca en de scholen bijvoorbeeld dicht moeten. Andere bedrijven hoeven zichzelf geen zelfverzonnen extra beperkingen op te leggen. Toch doen de woningbouwcorporaties dat wel.”

Een electricien aan het werk in een huis dat gerenoveerd wordt. beeld ANP, Lex van Lieshout

Verlof

De regels van het RIVM neemt ook Vanhommerig serieus, maar dit betekent niet dat het werk moet worden stilgelegd. Integendeel zelfs. „Uiteraard staat bij ons de gezondheid van onze medewerkers en onze klanten voorop. Veel bewoners vragen om juist nu werkzaamheden uit te voeren. Omdat ze zelf vanuit huis werken hoeven ze geen extra verlof op te nemen.”

In Nederland is er nog geen sprake van een totale lockdown, maar toch voelt dit voor Vanhommerig wel zo. „Niet alleen de woningcorporaties doen moeilijk. Winkels als de IKEA en H&M sluiten de deuren. Terwijl dit niet door de overheid is gesommeerd. Winkelketens baseren hun beslissingen op basis van emotie of sociale druk. Als je de winkel op eigen initiatief dichtgooit, moet je straks ook niet aankloppen bij de overheid voor financiële steun.”

Een woordvoerder van belangenorganisatie Bouwend Nederland zegt dat meerdere bouwers tegen dezelfde problemen aanlopen als het bedrijf van Vanhommerig. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus noemt hij „een nieuwe klap voor de bouw.” Niet alleen woningbouwcorporaties, ook gemeenten en netbeheerders leggen het werk stil, aldus de zegsman.

Bouwvakker op een trapje. beeld ANP, Roos Koole

PFAS

Bouwend Nederland is wel blij met de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Toch ziet de vereniging van bouw- en infrabedrijven dat er voor de overheid nog wel werk aan de winkel is. „De overheid mag de opdrachtgevers er best op wijzen dat het werk gewoon door moet gaan. De sector heeft het na de stikstof- en PFAS-kwestie namelijk al moeilijk genoeg.”