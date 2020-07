De boer op met expertise en advies voor directeuren

De Fries Kor Bolhuis (55) waagt de sprong in het diepe. Sinds 1 mei is hij interimmanager en adviseur, ondanks de honderden consultants en interimmers in de vijver van de arbeidsmarkt en de onlangs ingeluide coronacrisis.

Een slagroomtaart met het bedrijfslogo prijkt bij zijn bericht op LinkedIn, het sociale mediakanaal voor zakelijke contacten. Kor Bolhuis uit het Friese Burgum kondigt op 1 mei aan dat hij voor zichzelf is begonnen als tussentijds (interim) manager. Bij een feest hoort taart, schrijft hij erbij. „Ik stap een nieuwe wereld in waarvan ik nog niet weet wat die gaat brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik ergens nodig ben.”

Zijn besluit valt eind 2019. Bij het opmaken van de balans, merkt hij dat hij zingeving in zijn functie mist. Na dertig jaar bezig zijn met fusies en veranderingsprocessen in het bankwezen, wil hij zijn kennis ook inzetten voor bedrijven.

Als Bolhuis door een bedrijf loopt, heeft hij al snel door hoe de vlag erbij hangt, zegt hij. „Is er rust, bedruktheid, hectiek of spanning? Lopen de managers als kippen zonder kop of hebben ze het overzicht? Ik zie hoe medewerkers reageren op hun leidinggevenden. Die spiegel kan ik directeuren voorhouden. Mijn vak is mensgeoriënteerd naar een organisatie kijken. Of de juiste mensen op de juiste plek in de organisatie zitten, bepaalt mede het succes van de organisatie.” Als verandermanager wil Bolhuis bereiken dat mensen optimaal presteren en bedrijfsprocessen verbeteren.

Op 1 maart stopt hij met zijn werk, en op 15 maart gaat „de wereld op slot.” Toch weerhoudt de uitbraak van het coronavirus –met bijkomstige sombere vooruitzichten voor de economie– hem niet van zijn plan. Per 1 mei schrijft Bolhuis zijn bedrijf onder de naam KORbisnis in bij de Kamer van Koophandel.

Schets met analyse van een bedrijf. beeld Sjaak Verboom

Op volle toeren

Klanten heeft hij nog niet. Hij merkt dat inhuur van goede raad nu minder eenvoudig aan de man te brengen is dan toen de economie nog op volle toeren draaide. In de vijver van arbeidskrachten in Nederland zwemmen honderden adviseurs en interimmers rond, realiseert Bolhuis zich. „Het aanbod is gigantisch.”

Tegelijk is door de coronacrisis en teruglopende budgetten de vraag naar adviesdiensten gedaald. „Op Google komt het woord ”interim” maar liefst 40 procent minder voor in zoektermen.” Organisaties namen al vrij snel afscheid van ingehuurde experts en interimpersoneel.

Toch verwacht de kersverse ondernemer in september aan de slag te zijn. Totdat Bolhuis met een opdracht kan starten, houdt hij zijn LinkedIn-account en website actueel. Verder voert hij regelmatig gesprekken met onder meer accountants- en advocatenkantoren om zijn diensten onder de aandacht te brengen. Ook houdt hij met wat beweging zijn conditie op peil.

Niet dat hij zijn schaapjes al op het droge heeft. Inkomsten zijn simpelweg nodig om zijn gezin te onderhouden. „De kansen komen wel. Waarschijnlijk gaan meer mensen meer thuiswerken en zullen bedrijven nooit meer honderd procent alle medewerkers naar kantoor laten komen. Dat vraagt een andere manier van leidinggeven: wat doen we digitaal en hoe behouden we de interactie tussen collega’s?”

Wat als het economisch getij verslechtert? „Dan zullen bedrijven nog kritischer naar zichzelf moeten kijken. Dat zal de motivatie om te veranderen, vergroten.”

Starten in crisistijd

Deel 2 in een serie over ondernemers die een eigen bedrijf beginnen, ondanks dat de uitbraak van het coronavirus een nieuwe crisis heeft ingeluid. Volgende week zaterdag deel 3.