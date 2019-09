De Bijenkorf opent webwinkel in Duitsland

De Bijenkorf heeft na een succesvolle opening van zijn website in België de smaak van digitale groei te pakken en waagt nu de stap naar Duitsland. Daar gaat bijenkorf.de dinsdag de lucht in. Het aanbod is „nagenoeg hetzelfde als in Nederland”, aldus een woordvoerster.

Volgens topman Giovanni Colauto is de uitbreiding naar Duitsland een logische stap. De Nederlandse warenhuisketen heeft volgens hem de winnende formule van een breed merkenaanbod en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Dat is ook waarom de Belgische webwinkel, die al sinds 2015 bestaat, het goed doet, aldus Colauto.

De Duitse shoppers kunnen uit zo’n duizend merken kiezen. Enkele merken zijn nog niet direct beschikbaar. Zo komen artikelen van Cartier pas in oktober online.

Duitse consumenten die voor 14.00 uur bestellingen plaatsen, krijgen die binnen twee werkdagen thuisbezorgd. De klantenservice voor Duitsland is in Essen gevestigd.