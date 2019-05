De Bijenkorf blijft groeien

De Bijenkorf heeft zijn verkopen vorig jaar voor het zesde jaar op rij opgekrikt. Vooral de webshop bracht meer geld in het laatje. Bij de warenhuizen gingen de opbrengsten slechts beperkt omhoog omdat een groot deel van de verkoopvloeren afgesloten was in verband met verbouwingen van afdelingen.

De jaarcijfers van 2018 tonen een omzetstijging van 7,1 procent. Daarmee deed de keten het naar eigen zeggen een stuk beter dan gemiddeld in de markt. De Bijenkorf verwelkomde in zijn warenhuizen net als in 2017 zo’n 23 miljoen bezoekers. Circa een tiende van de omzet kwam van toeristen van buiten de Europese Unie.

De Bijenkorf meldt daarnaast dat de operationele winst voor afschrijvingen met 6,9 procent is gestegen naar dik 41 miljoen euro. Verder is er voor bijna 38 miljoen euro geïnvesteerd. Zo kreeg Maastricht een nieuwe cosmetica-, damesschoenen- en lederwarenafdeling en in meerdere vestigen zijn de cafés vernieuwd. Topman Giovanni Colauto benadrukt dat de Bijenkorf ook inzet op diervriendelijkheid en milieu. "Of het nu gaat om het terugdringen van onze CO2-uitstoot, energieverbruik of het besluit om geen producten van exotische huiden meer te verkopen in 2020."