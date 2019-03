„Datalek bij uitgever Elsevier”

Wetenschappelijk uitgever Elsevier heeft te maken gehad met een datalek. Techwebsite Motherboard meldt dat daardoor e-mailadressen en wachtwoorden van onder meer universiteitsmedewerkers op straat lagen. Een woordvoerder van Elsevier bevestigde het lek tegenover Motherboard en zei dat het inmiddels is gedicht.

Hoelang het lek heeft geduurd en hoeveel accounts zijn geraakt, is niet duidelijk. „We zijn nog aan het onderzoeken hoe dit is gebeurd, maar het lijkt erop dat een server verkeerd is geconfigureerd als gevolg van menselijke fouten”, aldus de woordvoerder van Elsevier. Hij benadrukte geen aanwijzingen te hebben dat er misbruik is gemaakt van gegevens op de server. Uit voorzorg wil Elsevier wel de relevante autoriteiten en de gebruikers zelf op de hoogte stellen.

Elsevier is onderdeel is van de aan de beurs in Amsterdam genoteerde informatieleverancier RELX.