Datacenters Nederland in wurggreep VS

De meeste datacenters rond Amsterdam zijn in buitenlandse handen gekomen. Experts vrezen bemoeienis van de VS met kritische data, stelt het FD.

"Ik maak me zorgen om het gemak waarmee we datacenters laten overnemen", zegt de invloedrijke IT-ondernemer Cint Kortmann. "Politici maken zich druk over mogelijke spionage door het Chinese Huawei. Maar de Amerikanen, die hun achterdeurtjes in de wet hebben vastgelegd, laten we gewoon hun gang gaan."

Datacenters vormen de basis van de cloud en internet. De gebouwen bieden stroom, koeling en bescherming aan servers van bedrijven die ruimte in een datacenter huren. In deze gebouwen staat van alles en nog wat opgeslagen: van medische gegevens van patiënten tot bedrijfsinformatie.

Nederland telt veel van deze datacenters. Een aanzienlijk deel ervan was in handen van Nederlandse bedrijven, maar in enkele maanden tijd is een groot aantal doorverkocht, voornamelijk aan Amerikaanse partijen. In theorie zijn de VS in staat stroom en koeling te staken van datacenters in Nederland, waardoor servers uitvallen en gegevens niet langer toegankelijk zijn.