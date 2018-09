Dassen nieuwe commissaris DNB

Roger Dassen is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB). Dassen begint op 1 oktober met zijn werkzaamheden bij de centrale bank. Hij volgt Jaap van Manen op die op die dag terugtreedt als commissaris.

Dassen is financieel directeur bij chipbedrijf ASML. In het verleden was hij partner bij accountantsbureau Deloitte. Volgens voorzitter Wim Kuijken van de raad van commissarissen van DNB brengt Dassen „onder meer uitstekende kennis en expertise mee op het gebied van digital IT”.