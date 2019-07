Danske en Swedbank samen tegen witwassen

Zes Scandinavische banken hebben een gezamenlijk bedrijf opgezet dat de achtergrond van klanten gaat onderzoeken. Onder de deelnemers zijn Danske Bank en Swedbank, die de afgelopen periode in een kwaad daglicht kwamen te staan wegens witwaskwesties.

De banken zeggen het project te hebben opgezet omdat er een gebrek is aan gestandaardiseerde kennis over de strijd tegen financiële criminaliteit en witwassen in Scandinavië. Tegelijkertijd zijn banken gebonden aan strengere regels voor onderzoek dat moet uitwijzen of klanten wel te goeder trouw zijn. Een gezamenlijke „infrastructuur” van de groep banken moet die processen efficiënter maken.

Danske Bank liet in het verleden grote steken vallen bij de strijd tegen witwassen. Vorig jaar werd bekend dat het Deense concern miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen had verwerkt via een filiaal in Estland. Ook bij de Zweedse Swedbank lopen onderzoeken naar mogelijk witwassen.

Andere deelnemers aan de joint venture zijn Nordea, Svenska Handelsbanken, het Noorse DnB en Skandinaviska Enskilda Banken.