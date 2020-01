Danske Bank biedt 2000 medewerkers vertrekregeling

Danske Bank heeft 2000 medewerkers een vertrekregeling aangeboden. De bankiers krijgen tot eind januari om met dit aanbod akkoord te gaan, meldde de kredietverstrekker. Danske Bank worstelt met stijgende kosten en boetes in de nasleep van een witwasschandaal. De bank faciliteerde miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen via een filiaal in Estland.

Volgens Danske wordt er momenteel kritisch gekeken naar potentiële kostenbesparingen. In het afgelopen najaar kondigde de bank al aan geen nieuwe medewerkers aan te nemen. Johanna Norberg, hoofd van de Zweedse tak bij Danske Bank, denkt dat de kosten nog verder gaan stijgen.

Danske is onder meer extra geld kwijt aan strengere controles tegen verdachte transacties, het omscholen van personeel om op antiwitwasbeleid toe te zien en het verbeteren van IT-systemen. Afgelopen week ging een nieuwe Europese richtlijn tegen witwassen in. Ook lopen er onderzoeken naar Danske in de Verenigde Staten, Denemarken, Estland en Frankrijk.