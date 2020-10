Danone zet onderdelen in verkoop na tegenvallend kwartaal

De Franse voedingsmiddelengigant Danone is van plan het roer om te gooien. Zo worden onderdelen met in totaal een waarde van 500 miljoen euro in de etalage gezet. Ook verlaat de financiële topvrouw Cecile Cabanis de onderneming. De maatregelen volgen op een tegenvallend kwartaal waarin het concern te kampen had met toegenomen concurrentie, hoge melkprijzen en de coronacrisis.

Danone wil onder meer afstand doen van zijn Argentijnse activiteiten en het merk Vega. Ook de verkoop van andere onderdelen wordt niet uitgesloten. Juergen Esser, momenteel de financiële topman van Danone’s bedrijf dat waterflesjes produceert, vervangt Cabanis, die in februari vertrekt.

De omzet van de Franse yoghurtmaker daalde in het derde kwartaal met ruim 9 procent naar 5,8 miljard euro. Zonder de nadelige wisselkoerseffecten viel de omzet 2,5 procent lager uit dan een jaar eerder. Het coronavirus speelde een grote rol in de gedaalde opbrengsten. Daarbij liep de vraag naar flesjes water sterk terug, nu veel mensen thuis zitten en er minder op uitgaan of onderweg zijn.

Vanwege de onzekerheid rond de verspreiding van het coronavirus trok Danone in april de verwachtingen voor het hele jaar in. Het bedrijf vindt nu de tijd rijp om weer met nieuwe prognoses te komen. Daarin rekenen de Fransen onder meer op een winstmarge van 14 procent.