Danone somberder vanwege uitbraak coronavirus

Levensmiddelenproducent Danone denkt dit jaar minder hard te groeien door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Daardoor verdwijnt er in het lopende kwartaal ongeveer 100 miljoen euro aan omzet voor het Franse bedrijf. Met name de verkopen van mineraalwater en babymelk in China vallen daardoor tegen. Danone haalt een tiende van zijn omzet uit dat land.

Voor dit jaar rekent Danone nu op een omzetgroei van tussen de 2 en 4 procent. Eerder dacht het Franse bedrijf nog op 4 à 5 procent groei. Afgelopen jaar bedroeg de omzet van Danone 25,3 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 1,9 miljard euro.

De omzetgroei van de divisies die zich bezighouden met bronwater en zuivelproducten was afgelopen jaar minder dan 2 procent. Dat was te danken aan hogere prijzen, want de verkochte volumes daalden bij alle divisies van Danone. De Europese zuiveldivisie is al jaren een zorgenkindje. Danone groeide in de eigen achtertuin wel met plantaardige zuivelvervangers.

De komende drie jaar steekt Danone 2 miljard euro in duurzaamheidsprojecten. Het bedrijf wil bijvoorbeeld meer gerecyclede plastic flessen gebruiken voor zijn watermerken Volvic en Evian.