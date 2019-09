Damrak wacht op rentebesluit Fed

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Alle ogen zijn gericht op voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed), die later op de dag het rentebesluit bekend zal maken. Algemeen wordt verwacht dat de Fed het Amerikaanse rentetarief opnieuw zal verlagen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen een fractie hoger op 575,02 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 836,24 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent.

Op de lokale markt dikte Curetis 5,5 procent aan. Het Duitse biotechnologiebedrijf, dat onlangs bekendmaakte samen te gaan met de Amerikaanse branchegenoot OpGen, heeft zijn omzet in de eerste jaarhelft met een derde verhoogd. Het operationele verlies werd in dezelfde periode bijna 10 procent kleiner.