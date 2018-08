Damrak verwerkt weer cijferstroom

Voor beleggers in Amsterdam ligt een redelijk drukke beursweek in het verschiet. Verschillende bedrijven geven inzage in de resultaten, waaronder verzekeraars Aegon en NN Group. Ook tankopslagbedrijf Vopak opent de boeken, net als een keur aan kleinere fondsen. Verder staan de nodige macro-economische cijfers op de rol.

Het zwaartepunt van de komende beursweek ligt op donderdag. Naast AEX-fondsen Aegon en NN Group, openen ook baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis en voederbedrijf For Farmers de boeken. Ook het niet beursgenoteerde Rabobank komt met cijfers over de eerste jaarhelft, wat mogelijk van invloed kan zijn op de koers van branchegenoten als ING en ABN AMRO.

Sowieso zal de aandacht uit blijven gaan naar de financiële sector als gevolg van de problemen in Turkije waar de lira onder druk staat en de inflatie een vlucht neemt. In het kielzog van de Turkse munt leverde ook de euro voor het weekend aan waarde in ten opzichte van de dollar. Beleggers zijn bezorgd dat de Turkse kwestie overslaat naar de Europese financiële markten.

De week begint maandag met een nagenoeg lege agenda als het om bedrijfsresultaten gaat. Wel meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek die dag data over de detailhandel. Op dinsdag geven detacheerder Brunel en technologiebedrijf TKH inzage in de resultaten. Die dag worden ook cijfers over de economische groei in Nederland, Duitsland en de eurozone gemeld. Vanuit Duitsland volgen ook inflatiecijfers.

Op woensdag is het aan bouwer Heijmans en producent van elektromagnetische componenten Kendrion om resultaten te presenteren. Die dag is de macro-agenda gevuld met cijfers over onder meer de Britse inflatie en producentenprijzen. Ook volgen verschillend data uit de VS, waaronder cijfers over de winkelverkopen, bedrijfsvoorraden en industriële productie.

De laatste dag van de week is het aan AEX-fonds Vopak om de boeken te openen. Het tankopslagbedrijf krijgt gezelschap van chemicaliëndistributeur IMCD en kaartenmaker AND International Publishers. Verder worden vrijdag Europese inflatiecijfers gepubliceerd, evenals data over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Internationaal volgen deze week onder meer bedrijfsresultaten van de Duitse industriereus RWE en van moederbedrijf van MediaMarkt, Ceconomy. In de VS staan supermarktreus Walmart en winkelbedrijf Macy’s bij de bedrijven die de boeken openen.